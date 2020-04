Podcast BB: le message de Messi et parler de Pep’s Man City

Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, je discute de la situation financière à Barcelone. Je plonge également dans la possibilité d’un transfert de Griezmann au PSG pour le transfert de Neymar et les citations de Lionel Messi suggèrent une certaine frustration envers les plus hauts gradés du club. Ensuite, une interview spéciale avec un bon ami qui est fan de Manchester City. Nous parlons de ce que cela veut dire pour Pep et la situation de Covid-19 à New York.

