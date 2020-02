Podcast Churros y Tácticas: Aperçu Derby

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– La saison sous-estimée d’Antoine Griezmann

– Évaluation précoce Quique Setien

– Le retour de Paco Alcacer en Liga

– Le retour de Yannick Carrasco en Liga

– La nouvelle signature de Barcelone, Francisco Trincao

– Barcelone a-t-elle réellement besoin des joueurs avec lesquels elle était liée?

– Les relais post-pointe de Lilian Thuram et Fabio Cannavaro en Liga

– Un aperçu du Derby de Madrid

– Abonnés des réseaux sociaux de Barcelone et du Real Madrid

– Et plus

Merci d’être mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 1 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas