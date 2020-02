Podcast Churros y Tácticas: Atletico, Getafe, Valence + Disney Vacation de Casemiro et Braithwaite’s Fate

Sur cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn:

– Que s’est-il passé dans ce match Atalanta – Valence?

– Le récit entourant les victoires de l’Atletico Madrid et Getafe et le style de jeu

– Briser le match aller au Wanda

– Citations d’après-match de Klopp et Van Dijk

– Le truc de Braithwaite: combien va-t-il jouer, combien était-il nécessaire et tout le reste entourant la signature

– Le désordre dans les coulisses de Barcelone

– Commentaires publics de Messi

– Les vacances Disney World de Casemiro qui ne se sont jamais passées

– Choisirions-nous de connaître notre avenir?

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

