Podcast Churros y Tácticas: Comment se terminera cette saison?

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Dernières mises à jour dans nos maisons

– Comment / quand / la ligue se terminera-t-elle?

– Les idées de Kiyan pour tirer le meilleur parti de la saison restante et l’utiliser comme un moyen de changer la structure du football

– Qu’est-ce qui change dans le monde pour de bon quand les choses «se normalisent»

– Nos nouveaux flux vidéo, lundi prochain

– Pourquoi Barcelone ou le Real Madrid ne sont-ils pas liés à Jadon Sancho?

– Oscar Rodriguez est-il assez bon pour le Real Madrid?

– Les équipes que nous recherchons en dehors du Real Madrid et de Barcelone

– Repas préférés

– Et plus

Merci d’être mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 1 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas