Podcast Churros y Tácticas: COVID-19, Football, Vie, Liverpool’s Loss

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn ont une conversation non filtrée et brute sur tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Les sujets vont de la NBA, du football, des matchs reprogrammés, de la réaction mondiale à COVID-19 et de la grande victoire de l’Atletico à Anfield.

Merci d’être mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn (animateur de VIVA La Liga TV) se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 1 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas

Nous allons donc faire un segment historique sur le podcast @managingmadrid ce week-end (et chaque week-end, il n’y a pas de jeu). Si vous souhaitez suivre pour celui-ci, nous couvrirons Juve vs Real Madrid, 2003: https://t.co/cf59DtbarS pic.twitter.com/nzBXyNtjaH

– Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 12 mars 2020

Une décision finale sera prise mardi.

Le club cherche à maintenir la condition physique et la masse musculaire de l’équipe malgré la quarantaine imposée par le virus Corona