Podcast Churros y Tácticas: débuts de Setien et vision à long terme, citations de Monchi, défense du Real Madrid

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Hôte de mes podcasts

– Lancer des statistiques folles du Barça

– Le manque de création d’une tonne de possession + la forme défensive de Grenade

– Tactique globale et vision à long terme de Setien

– Commentaires de Monchi sur l’arbitre

– Performance de Vinicius hors du banc contre Séville

– Les combats offensifs du Real Madrid ces derniers temps

– L’impressionnante course défensive des hommes de Zidane

– Reinier Jesus, officiellement signé pour le Real Madrid

– Sergio Reguilon va-t-il revenir la saison prochaine?

– Et plus

