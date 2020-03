Podcast Churros y Tácticas: étoiles de la Liga

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn se relaient, à la manière de Giannis vs Lebron, en sélectionnant leur XI all-star de la Liga. Quelle équipe finit par être meilleure? Faites-nous savoir quelle équipe gagne dans un match unique.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

