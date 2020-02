Podcast Churros y Tácticas: Évaluation de Zidane; Drame Abidal / Messi; Copa Crash

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Réaction du Barça à concéder le but d’Iñaki

– Les 3 CB de l’Atletico et leur dossier pour La Seleccion

– Un possible derby basque en finale

– Erreurs tactiques de Zidane contre la Real Sociedad

– Ses priorités cette saison

– Son histoire Copa

– Une analyse de son retour jusqu’à présent

– Qu’est-ce qui se passe entre Abidal et Messi, et aussi les divisions claires en coulisses

– Prononciation de Diego de «meme»

– Les blessures de Dembele

– Et plus.

Avez-vous aimé ce podcast? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon: Patreon.com/ChurrosyTacticas

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 1 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas