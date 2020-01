Podcast Churros y Tácticas: Kobe.

Ce n’est pas votre épisode typique de podcast Churros y Tácticas. Kiyan et Diego ont été profondément touchés par ce qui s’est passé dimanche soir et en ont parlé.

La discussion sur Barcelone, Valence, le Real Madrid commence à 26h14.

Repose en paix Kobe et Gianna Bryant.

Avez-vous aimé ce podcast? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus. Nous enregistrons un spectacle tous les vendredis juste pour nos mécènes sur: Patreon.com/ChurrosyTacticas.

Assurez-vous également de nous suivre sur Twitter: Twitter.com/ChurrosTacticas

Hôtes: Kiyan Sobhani, Diego Lorijn

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 1 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas