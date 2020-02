Podcast Churros y Tácticas: le Barça réduit l’écart; Les files d’attente de Zidane; Twitter gère Barto

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Une réflexion sur les points perdus du Real Madrid, un jour après

– L’inquiétude de Kiyan concernant la sélection des joueurs de Zidane

– .. Et des inquiétudes à propos de Marcelo

– Performances défensives impressionnantes de Celta

– Citations d’après-match de Marcelo

– L’intelligence d’Eden Hazard

– Revisiter le deuxième but de Celta

– Le zeste de banane Levante

– Performance de Getafe au Camp Nou

– Un jeu ennuyeux mais fascinant

– Marc Cucurella contre Sergi Roberto

– Ter Stegen passant des statistiques

– Nyom vs Fati

– Pourquoi laisser Barcelone signer un remplaçant Dembele est idiot

– Fiasco Twitter de Barcelone – le conseil aurait embauché des comptes Twitter pour diffuser la propagande

– Revisiter le débat Modric / Xavi / Iniesta

– Et plus

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

