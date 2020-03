Podcast Churros y Tácticas: le sac à dos ultime Churros

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Le travail de Diego avec DJ Premier

– Ses batailles de rap

– Barres crachant spontanément

– Politique de capitaine du Real Madrid

– Lionel Messi est-il un bon capitaine?

– L’avenir d’Erik Ten Hag

– Les 3 meilleurs super-héros

– Et si Ramos / Varane et Lenglet / Pique échangeaient leurs positions contre Benzema / Hazard et Messi / Suarez?

– Le meilleur défenseur de tous les temps

– Top 3 des consoles de jeux vidéo

– Et plus

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

