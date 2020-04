Podcast Churros y Tácticas: Paycuts; Scandales des arbitres; Frenkie commencerait-il au Real Madrid?

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Choses que nous pourrions ne pas faire lorsque les choses reviennent à la normale: renouveler notre abonnement au gymnase

– La situation financière des clubs espagnols

– Barcelone fera-t-elle les choses différemment en matière de gestion de son argent?

– Numéros de podcast pendant la pandémie de COVID-19

– Avec qui voudrions-nous passer du temps avec notre rival?

– La tension entre le Real Madrid et Lionel Messi a-t-elle diminué?

– Déconnexion de Barcelone entre le plateau et les joueurs

– Chelsea vs Barcelone en 2009, et les scandales d’arbitres en général

– Byron Moreno, trafiquant de drogue et mauvais arbitre

– Les céréales sont-elles une soupe?

– Et plus.

