Podcast Churros y Tácticas: Plan tactique de Setien; L’avenir d’Odegaard; Analyse du football

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Réflexions finales sur Ernesto Valverde

– Décision de Xavi de rester au Qatar

– La tactique et la philosophie de Quique Setien, et le montant qui sera reporté à Barcelone du Real Betis

– Quels changements le Barça devra-t-il encore apporter?

– Comment nous regardons les matchs de football en tant qu’analystes et non en tant que fans occasionnels

– Prise de notes méticuleuse

– Dernière chose que nous avons regardée sur Netflix

– Dépôt de la Real Sociedad au départ d’Odegaard

– Comment Kubo remplacera-t-il Odegaard?

– Odegaard devrait-il rester une saison de plus à La Real?

– Et beaucoup plus

