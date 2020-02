Podcast Churros y Tácticas: Regard sur El Clasico

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Historique de Kiyan avec des podcasts en direct

– Barcelone a-t-elle vraiment un avantage psychologique ce week-end?

– Qui méritait de gagner au Bernabeu mercredi?

– L’héroïsme Courtois

– Les chances que Barcelone et le Real Madrid accèdent aux quarts de finale de la Ligue des champions

– Performance de Lionel Messi contre Napoli

– L’isolement d’Antoine Griezmann

– Les absences au match retour

– Comment Zinedine Zidane peut-il exploiter Junior Firpo?

– L’optimisme de Cule est-il infondé?

– Qui sont les favoris à El Clasico?

– XIs possibles pour les deux équipes

– Les Néerlandais se plaignent de Getafe

– Et plus

