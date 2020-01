Podcast Churros y Tácticas: sortie d’Atleti; Adama Traore

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Avantages et inconvénients du nouveau format Copa del Rey

– Travail d’étouffement d’Atleti et discussion sur le style de jeu de Diego Simeone

– Le sort imminent d’Atleti contre Liverpool

– Comment les Socios pensent-ils du conseil de Barcelone?

– Adama Traoré peut-il entrer dans l’équipe nationale espagnole?

– Théories sur pourquoi Ernesto Valverde est resté si longtemps

– Quand se terminera l’hégémonie Barcelone – Real Madrid?

– Clause de libération d’Erling Haaland

– L’agent de football le plus puissant du monde

– Est-ce que Quique Setien va être sur le long terme, ou est-ce un trou d’arrêt?

– Et plus

