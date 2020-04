Podcast Churros y Tácticas: Souvenirs de la Coupe du monde Partie 1: 1990 – 2002

Sur cet épisode du podcast Churros y Tácticas (où la version vidéo de cet épisode sera disponible pour les mécènes sur: Patreon.com/ChurrosyTacticas), Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Les souvenirs de Diego de la Coupe du monde 1990 et 1994 où Kiyan était trop jeune pour se souvenir

– Voller vs Rijkaard, Hollande vs Allemagne, équipes espagnoles dans les années 90, nez sanglant de Lucho contre l’Italie, assassinat d’Esobar

– Classiques de la Coupe du monde 98: Bergkamp vs Argentine, Thuram vs Croatie, Zidane vs Brésil, Iran vs USA, Mustapha Hadji, Simeone vs Beckham

– L’histoire de l’omission de Fernando Redondo de l’équipe de la Coupe du Monde 98

– La corruption de la Coupe du monde 2002

– Les célébrités et la valeur que nous leur accordons pendant la crise

– La quête de la Castille à Segunda

