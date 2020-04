Podcast Churros y Tácticas: Tebas veut commencer la ligue en mai; Iker veut un match Clasico Legends

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Le plan de Tebas de reprendre la ligue ce printemps, et pourquoi cela n’a pas de sens

– Iker Casillas veut un match des légendes du Clasico. Qui devrait être dans le XI pour les deux joueurs?

– Les meilleures rivalités sportives

– Qu’arrive-t-il à Ferran Torres? Va-t-il quitter Valence? Est-il assez bon pour le Real Madrid de Barcelone?

– Verrons-nous bientôt des femmes entraîneurs?

– Quel est l’héritage de Pep au Barça sans Messi?

– Les meilleurs plats espagnols à cuisiner

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

