Podcast Churros y Tácticas: un top-2 faible

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Comment un Real et un Barca aussi décevants sont-ils si loin devant cette ligue «forte»?

– Alignement de Zidane contre le Real Betis

– Sa dépendance à l’égard de la traversée

– Le drame du Barca dans les coulisses

– Leur performance face à la Real Sociedad

– Formulaire de Lionel Messi

– La stabilité à long terme du Real Madrid par rapport à celle de Barcelone

– Intéressant plan défensif de la Real Sociedad contre le coup franc de Messi

– Barca – Napoli derrière des portes closes

– Et beaucoup plus.

Avez-vous aimé ce podcast? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus: Patreon.com/ChurrosyTacticas

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 1 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas