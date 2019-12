Podcast Churros y Tácticas: une réflexion sur les progrès du Real Madrid cette saison; Plus plaisanterie clasico persistante

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Comment nous percevons le Clasico quelques jours plus tard

– L'opinion de Kiyan sur l'affirmation selon laquelle le Real Madrid a «dominé» le Clasico

– Les problèmes de finition du Real Madrid

– La défense du Real Madrid cette saison

– Le plafond du Real Madrid et de Barcelone cette saison

– Une évaluation de la progression de Vinicius Jr

– Qui est le troisième attaquant du Real Madrid?

– Des cadeaux de Noël en Liga pour chaque équipe

– Et plus

