Podcast Churros y Tácticas: Valverde Sack Watch; L’État du Real Madrid se prépare pour le match de Séville

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Le coût du Real Madrid pour battre l’Atletico Madrid et remporter la SuperCopa

– Que devons-nous savoir sur Garcia Pimienta?

– La manière dont Barcelone traite la situation d’Ernesto Valverde

– Le moment de laisser partir Valverde maintenant

– La réponse des fans de Barcelone en Arabie Saoudite et Twitter à Valverde

– Les normes différentes pour le Barça d’ici à 2003, lorsque Van Gaal a été limogé

– Blessure de Luis Suarez

– At-il été trop joué?

– Si Valverde reste, quelle est l’ambiance à Barcelone?

– L’état actuel du Real Madrid, son affichage SuperCopa global et les mises à jour avant le match de Séville

– Et plus

(Esprit de Kiyan) Le plan directeur de BARÇA a fonctionné !! Sortez tôt de la super copa et faites en sorte que leurs deux rivaux directs pour la laliga s’épuisent pour les 120 minutes + stylos !! pic.twitter.com/FgNzou08wf

– Podcast Churros y Tácticas (@ChurrosTacticas) 12 janvier 2020

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

