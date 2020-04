Podcast Churros y Tácticas: Zidane contre Ronaldinho; Le XI de départ de l’Espagne; Thérapie de quarantaine

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Thérapie hebdomadaire aux churros

– Quand le football sera-t-il de retour? Mise à jour hebdomadaire.

– Bartomeu ne peut pas rester en dehors des nouvelles

– La diatribe de Diego sur la planche de Barcelone

– Dernières citations d’Ivan Rakitic sur le traitement que Barcelone lui a réservé

– Pic de Zidane vs pic de Ronaldinho

– Meilleur XI d’Espagne pour l’Euro 2021

– Quelle équipe adopterions-nous en Liga?

– Odegaard devrait-il rester un an de plus à La Real?

– Meilleures saisons individuelles de l’histoire de la Liga

– Pourquoi Ronaldo n’a-t-il joué qu’une seule saison au Barça?

– Et plus.

Merci d’être mécène. Nous espérons que vous apprécierez ces churros chauds.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn – animateur de VIVA La Liga TV, explorent les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 1 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas