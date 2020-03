Podcast: Récapituler la défaite décevante de Barcelone contre le Real Madrid à El Clasico

Cette semaine sur le podcast du Barca Blaugranes, Renato et moi discutons de la défaite de Barcelone face au Real Madrid à El Clasico. La défaite 2-0 place Barcelone un point derrière en Liga. Y avait-il quelqu’un à blâmer? Pourquoi Lionel Messi ne joue-t-il pas comme lui? Nous parlons également du régime alimentaire de poisson d’Ousmane Dembele, du régime de pop-corn de Renato, et plus encore sur le podcast de cette semaine.

Vous pouvez commander le podcast sur Podcasts Apple, Spotify, Podcasts Google, et plus ici.