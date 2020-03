Pogba dit qu’il veut «gagner des trophées» avec Man Utd lors de son appel à Lingard

Date de publication: Lundi 30 mars 2020 9:19

Paul Pogba a révélé son désir de remporter des trophées avec Manchester United dans un possible indice qu’il veut rester à Old Trafford.

Pogba aurait été désireux de quitter Old Trafford cet été après deux ans à essayer de s’éloigner du club qui l’a recruté de nouveau à la Juventus pour 89 millions de livres sterling en 2016.

Mais le milieu de terrain français a passé une grande partie de cette saison en marge n’ayant pas commencé pour United depuis septembre.

Et maintenant dans un message à Homme Utd Pogba a affirmé qu’il voulait revenir sur le terrain et aider le club à remporter des trophées.

“Restez à la maison – restez en sécurité”, a déclaré Pogba lors d’un appel vidéo avec Jesse Lingard sur le site officiel de United. «Continuez à soutenir United.

«J’espère que les choses s’amélioreront très bientôt et nous reprendrons le match.

«J’espère que nous pourrons vous montrer que nous sommes prêts et que nous voulons retourner gagner des trophées.

“Restez connectés, restez en sécurité et nous serons bientôt de retour sur le terrain.”

👨‍💻 Temps pour une conférence téléphonique avec @PaulPogba et @ JesseLingard…

📋 Au programme:

▪️ Mises à jour récentes

▪️ Notre triomphe #UEL 2017

▪️ Un message spécial pour les fans de United

Cliquez ci-dessous pour profiter de la version complète 👇

– Manchester United (@ManUtd) 29 mars 2020

En remportant la Ligue Europa sous Mourinho, Pogba a ajouté: «J’étais tellement content parce que c’était ce que nous voulions. Au début de la saison, nous voulions gagner cela et cela signifiait que nous étions passés en Ligue des champions [the following season].

«C’était notre deuxième trophée de l’année et j’étais vraiment heureux. C’est ça, Manchester United: gagner des trophées. »

