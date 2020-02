Pogba et le choix de la Juventus: ce qui se cache derrière les mots enflammés de Raiola | Primapagina

Paul Pogba veut retourner à la Juventus. Il le veut avec force, avec lui-même; car depuis le mois de septembre le milieu de terrain de Manchester United envoie des signaux clairs, reconnus par la direction de la Juventus qui a parfaitement compris qu’ils ont le goût total du Français. Oui, Pogba veut s’éloigner de Manchester où la relation avec l’ensemble du conseil d’administration de United est de plus en plus défectueuse et pousse à être libéré à l’été, un an seulement après l’expiration de son contrat (juin 2021).

DERRIÈRE LES MOTS – Les déclarations de Mino Raiola, loin de là. L’annonce par l’agent du désir de la Juventus est un signal public à Manchester United: Pogba veut partir, il entend souvent les anciens coéquipiers de la Juventus, il aimerait la Juve et surtout Raiola s’efforcera d’abaisser le prix par rapport aux 90/100 millions d’euros réclamés par United malgré ses performances décevantes, ses blessures et son contrat expirant. Manchester vise à conserver les Championnats d’Europe pour un autre exploit français pour maintenir le prix élevé; La Juve apprécie la stratégie du joueur, a donné un retour positif à Pogba et travaillera au grand retour de Paul cet été. A ses propres conditions économiques et sans folies, le prix est un obstacle mais Raiola a déjà commencé à y travailler depuis des semaines. Et ces déclarations enflammées sur le désir de l’Italie sont un indice de plus: Pogba est prêt à tout, il veut quitter Old Trafford. La Juve est sa destination préférée, un choix fait; mais certainement pas le seul.

