Pogba-Juve, accord possible ou stratégie de Raiola pour un renouvellement à la hausse avec United?

TORINO. Situation qui prendra probablement feu après les Championnats d’Europe, comme déjà évoqué par l’agent Mino Raiola, l’avenir de Paul Pogba à ce jour, c’est un casse-tête difficile à résoudre. Au cours des derniers mois, des flèches pas trop voilées entre le coach technicien Manchester United et l’agent du Français qui, ces derniers jours, a tenté de réparer la relation de manière surprenante en s’ouvrant au renouveau.

RAIOLA GARDE CHAQUE VOIE OUVERTE

Lors de la soirée d’adieu d’Andrea Barzagli, le milieu de terrain de United a embrassé de nombreux amis de longue date, dont Dybala et Cuadrado avec lesquels il entretient toujours d’excellentes relations. Dans ces cas, chaque indice est considéré comme une preuve par les fans et, parfois, aussi par les journalistes qui sont des experts du secteur. Ces derniers mois via Pogba social a révélé un sentiment jamais endormi avec l’environnement noir et blanc, puis les mots sibyllins de Raiola: “L’Italie est une deuxième maison pour Paul, cela ne le dérangerait pas d’y retourner, et en particulier à la Juventus. Mais tout sera discuté après les Championnats d’Europe, il ne veut pas fuir les premières difficultés ».

EUROPEAN DECISIVE, L’EX CONTRE MINO

Après une saison troublée, la vitrine européenne pourrait sûrement garantir le milieu de terrain français sous les projecteurs et renforcer la position de son agent lors de la négociation, tant en cas d’adieu qu’en cas de renouvellement de contrat avec les Red Devils. Plusieurs légendes unies, dont Neville, n’ont certainement pas réservé de mots pour le miel au puissant agent du Français: «Le club devrait lui mettre les pieds, tant avec Pogba qu’avec les autres joueurs a toujours créé des problèmes. Raiola essaie de mettre le club sous un mauvais jour, récemment entre autres Solskjaer de manière agressive, il a souligné que le joueur avait été payé 90 millions de livres et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il joue bien mais il ne voulait certainement pas dire que Pogba c’est sa propriété. “

STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT?

Une situation résolument délicate, dont la Juventus pourrait profiter à la recherche d’un profil comme Pogba pour le prochain marché de transfert estival. Paratici entretient d’excellentes relations avec Raiola, au cours des derniers mois, il a également été question d’autres assistants, dont le joyau de l’Ajax Gravenberch. Si la volonté du Français de rester clairement avec United, seul le terrain pourra le dire, les performances parleront clairement plus que toute autre rumeur sur le garçon et ses relations avec les diables rouges. En effet, à l’heure actuelle, une stratégie de l’agent de Pogba visant à prolonger l’accord en vigueur expirant en 2021, avec possibilité de renouvellement pour une autre saison, ne peut être exclue. Il reste encore 5 mois mais si Pogba devait dire au revoir à l’Angleterre, la Juventus resterait absolument au premier rang.