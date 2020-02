Pogba: “La mort de Kobe Bryant a été un choc. Pour moi, c’était une source d’inspiration”

Le jour du souvenir de Kobe Bryant au Staples Center, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a déclaré le sien sur Mamba aux microphones d’ESPN: “Ce fut un choc pour moi ainsi que pour le reste du monde. Je parle d’athlètes et de non-athlètes, voyant ce qui est arrivé à une légende comme lui, à un père de famille , à un être humain, il a donné à tout le monde un bon coup à la tête. Pour moi, il était une icône. Ses paroles, ses conseils et sa détermination m’inspiraient. Il était un grand travailleur et il a influencé moi et la plupart du monde. Sa mort nous a montré que vous pouvez quitter ce monde à tout moment. Et cela peut arriver que vous soyez une superstar ou que vous travailliez dans un supermarché. C’est une façon de rappeler à tout le monde de profiter la vie “.