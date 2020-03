Pogba «n’a pas joué assez» pour être recherché par le Real – McManaman

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 8h00

L’ancien ailier du Real Madrid Steve McManaman a prévenu Paul Pogba qu’il n’a pas joué assez pour Manchester United pour que d’autres grands clubs fassent un pas pour lui.

Pogba a hâte de quitter Old Trafford cet été après deux ans à essayer de s’éloigner du club qui l’a recruté de nouveau à la Juventus pour 89 millions de livres sterling en 2016.

Mais le milieu de terrain français a passé une grande partie de cette saison en marge n’ayant pas commencé pour United depuis septembre.

Des rapports suggèrent que United serait prêt à accepter 100 millions de livres sterling quand ils voulaient 180 millions de livres sterling l’été dernier, mais McManaman n’a pas l’impression que Pogba a gagné un gros coup ce trimestre.

L’ex-star du Real a déclaré à HorseRacing.net: «Il n’a pas suffisamment joué au football cette saison pour que des équipes comme Madrid s’intéressent vraiment à lui.

«S’il reste, joue et retrouve sa pleine forme à Manchester United, je pense qu’il rentrera très facilement dans le onze de départ.

“Nemanja Matic a un an de plus, Juan Mata a un an de plus et Paul est définitivement assez bon pour jouer à ces postes aux côtés de Bruno Fernandes, donc je ne pense pas qu’il y ait de problème là-bas.

“Il a certainement la qualité pour jouer dans le milieu de terrain de Manchester United tant qu’il est en forme et en bonne santé, mais nous attendons d’avoir des nouvelles de Paul Pogba toute l’année concernant son avenir.

“Pogba n’a pas encore dit s’il voulait rester ou s’il voulait partir.”

