Pogba veut quitter Manchester United l’été prochain -Rapport

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, devrait quitter le club l’été prochain et le Real Madrid, Barcelone et la Juventus sont ses destinations préférées, selon un rapport du Rob Dawson de l’ESPN FC.

Pogba a tenté de s’éloigner d’Old Trafford à l’été 2019, mais Manchester United a refusé toute sorte d’offre du Real Madrid, alors le milieu de terrain a fini par rester. Cela a finalement donné à Federico Valverde une chance de briller pour Los Blancos et c’est ce qu’il a fait, donc il n’est pas clair si Madrid fera un autre pas pour Pogba lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira.

Le milieu de terrain n’est apparu qu’en huit matchs avec United cette saison et il semble qu’il veuille définitivement quitter le club. Cependant, si les Red Devils continuent de demander le même genre d’argent pour le laisser partir, il est probable qu’aucun grand club en Europe ne soit prêt à faire un effort pour le Français.

L’entraîneur Zinedine Zidane a toujours été un fan du jeu de Pogba et le Real Madrid devra ajouter plus de milieux de terrain à son équipe en raison du déclin de Luka Modric, mais Pogba rivaliserait avec Valverde pour une place dans la formation de départ et le joueur uruguayen en a fait assez pour cela saison pour être un démarreur incontesté pour le moment.