Pogba veut quitter United. Juve, les chiffres de l’accord | Primapagina

L’adieu de Paul Pogba à Manchester United se rapproche de plus en plus: le Français a exprimé à plusieurs reprises son désir de changer d’air. De même son agent Mino Raiola, qui a repris ses fonctions hier: “Il est comme un Basquiat, un artiste d’art expressif quelque peu rebelle, tout comme Paul. Je n’ai menacé personne à Manchester United avec une arme à feu pour le ramener.” Oui, le retour au Premier ministre. Un contrat de 100 millions de livres rien que pour le tag, qui a cependant donné lieu à une Ligue Europa comme seul trophée gagné. La rupture avec les Red Devils s’élargit et la Juve commence à évaluer l’opération.

VOLONTÉ – Selon des informations parues dans la presse anglaise, le Français aurait, ces derniers jours, révélé à ses compagnons: “Je vais où ils m’aiment”. Des camarades qui, de leur côté, sont de plus en plus convaincus de l’adieu de la pieuvre. Seul véritable rival, pour les bianconeri, le Real Madrid apparaît: Zinedine Zidane devient fou pour le milieu de terrain, Florentino Perez un peu moins mais pourrait quand même satisfaire l’entraîneur.

LES CHIFFRES – Mais combien coûterait Pogba-bis pour la Juventus? La demande initiale était de 130 à 140 millions, ce qui pourrait toutefois baisser pour deux raisons. La première est précisément la volonté du joueur, qui insiste pour quitter Manchester. Le second est le remplaçant déjà trouvé par United, que Bruno Fernandes a débarqué en janvier pour 80 millions (y compris les super-bonus) du Sporting Lisbonne. Avec 90 à 100 millions d’euros, l’accord pourrait donc être conclu. Engagement du chapitre: La demande de Pogba est de 15 millions d’euros nets, qui deviendraient 22-23 bruts grâce au décret de croissance. Si le Français choisissait d’avoir un avantage sur les revenus de l’étranger (comme l’a fait Ronaldo), le montant serait de 29 à 30 millions brut. Compte tenu d’un contrat de cinq ans, le total s’élève à 250 millions entre le tag et l’engagement. La Juve y réfléchit et l’évalue. Pendant ce temps, Paul prépare ses adieux.