Points clés de la victoire de RB Leipzig en Ligue des champions contre Tottenham Hotspur

Le RB Leipzig est entré dans le Red Bull Arena avec une avance de 1-0 après un affichage dominant dans le nord de Londres lors du match aller de la Ligue des Champions contre les 16 derniers matchs contre Tottenham Hotspur. Ce match n’était pas différent. Les hommes de Julian Nagelsmann ont réalisé une autre performance fantastique, sauf que cette fois, les buts les accompagnaient. Une victoire 3-0 sur les finalistes de l’année dernière est une grande victoire pour la partie allemande. Marcel Sabitzer a marqué un doublé et son remplaçant, Emil Forsberg, a marqué avec sa première touche pour porter le score à 3-0. Leipzig entame son tout premier quart de finale de Ligue des champions après des années de construction d’une formidable équipe avec une philosophie de football spécifique.

Quant à Tottenham, ils ne sont pas venus jouer du tout. Des blessures à des attaquants clés tels que Harry Kane, Son Heung-min et Steven Bergwijn les ont laissés sans puissance de feu dans le dernier tiers. Cependant, c’était une mauvaise performance globale car Leipzig les a joués hors du parc. Le match, bien que unilatéral, a quelques plats à emporter avec des implications futures pour le reste de la saison et au-delà.

Points à retenir de la défaite de Tottenham Hotspur à RB Leipzig

Giovani Lo Celso: la seule lumière brillante des Spurs

Comme indiqué précédemment, Tottenham était pauvre. Il n’y a pas eu de performances exceptionnelles du côté nord de Londres, à l’exception du milieu de terrain, Giovani Lo Celso. L’Argentin a porté le milieu de terrain des Spurs, montrant ce qu’il peut faire sans aucune aide.

Étonnamment, il a terminé le match avec huit dribbles complétés. Ce fut un sommet, et le double du deuxième plus grand nombre de dribbles du jeu détenu par Lucas Moura avec quatre. Les pieds rapides de Lo Celso ont aidé à construire plusieurs attaques pour Tottenham.

Lo Celso a clairement du talent. Après quelques mois de blessure criblés de blessures, il montre enfin ce qui l’a rendu si populaire au Real Betis. Daniel Levy et Jose Mourinho seraient intelligents pour construire le milieu de terrain autour du jeune as car son jeu ne sera élevé qu’avec un meilleur système et un meilleur personnel autour de lui.

Le RB Leipzig n’est pas à prendre à la légère en Ligue des champions

Chaque saison, une équipe opprimée défie les probabilités et se rend loin en Ligue des champions. Spurs et Ajax étaient ces équipes l’année dernière. Cette année pourrait être celle de Leipzig. Leurs performances en Bundesliga sont impressionnantes depuis des années mais cet affichage dominant pourrait être le catalyseur de quelque chose de plus pour eux en Europe.

Peu importe qui est leur adversaire au prochain tour, ils ne doivent pas être pris à la légère. Ils sont plus que capables de se battre contre les meilleurs d’Europe, notamment le Bayern Munich, la Juventus, Barcelone, Manchester City, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Semblable à la façon dont l’Ajax était la saison dernière, il serait stupide de les compter contre n’importe quel adversaire au prochain tour.

Tottenham n’est pas le meilleur des adversaires, surtout cette année. Cependant, une victoire globale de 4-0 contre n’importe quelle équipe lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions n’est pas quelque chose à se moquer.

Jose Mourinho a perdu son contact magique en Ligue des champions

L’un des plus grands appels autour de Jose Mourinho est son pedigree européen. Le manager portugais a remporté des titres de Ligue des champions avec Porto et l’Inter Milan. En plus de cela, il a atteint les demi-finales avec Chelsea et le Real Madrid à plusieurs reprises. Mourinho était un grand manager de match. Malheureusement pour le “spécial”, la touche européenne magique est révolue depuis longtemps.

La dernière victoire de Mourinho en huitièmes de finale de Ligue des champions remonte à la saison 2013/14. Chelsea a éliminé le PSG lors des buts à l’extérieur en quart de finale. Depuis lors, Mourinho a perdu trois matchs de huitièmes différents avec trois équipes différentes. Il a perdu contre le PSG alors qu’il dirigeait Chelsea, Séville lors de la gestion de Manchester United et maintenant Leipzig lors de la gestion des Spurs.

Ce n’est pas une décision ardue de déclarer que Mourinho n’est plus le même manager que lui. Il sera intéressant de voir ce qu’il peut faire à Tottenham la saison prochaine, qui sera probablement sans football en Ligue des champions.

