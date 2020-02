Pokémon GO: comment obtenir Pikachu avec un masque de combattant? | Jeux vidéo | Niantic | Téléphones portables | Android | Jeux vidéo iOS

Mis à jour le 02/05/2020 à 15:47

Un Pikachu Nouveau pour un temps limité! Pokémon GO Il vous offrira la possibilité d’obtenir Pikachu avec un masque et un costume de combattant avec cet événement spécial.

«Vêtu d’un costume de catch, Pikachu Libre fera ses débuts dans Pokémon GO. Vous pouvez le trouver exclusivement en participant à #GoBattleLeague une fois la saison 1 commencée », lit le message Niantic.

Niantic a annoncé il y a quelques jours que des batailles entre entraîneurs et étaient disponibles et qui seraient activées progressivement en fonction du niveau des joueurs. Nous sommes actuellement en pré-saison et la Super Ball League débutera bientôt (la première des trois).

Le 10 février la première ligue commencera officiellement, le 24 février ce sera le tour de la Master Ball League, la Super Ball League arrivera le 9 mars. Dans tout cela, vous pouvez obtenir Pikachu.

Alerte Pikachu! ⚡⚡

Vêtu d’un costume sur le thème de la lutte, Pikachu Libre fera ses débuts Pokémon GO. Vous pouvez le rencontrer exclusivement en participant à la #GOBattle League une fois la saison 1 commencée! pic.twitter.com/MCtpaOwqHL

– Pokémon GO (@PokemonGoApp) 5 février 2020

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY