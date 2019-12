Pokémon GO | Noël 2019 | Rencontrez les 3 nouveaux Pokémon ajoutés au jeu | Niantic | Smartphone | Viral | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 24/12/2019 à 17h22

Vous voulez savoir ce que sont les 3 nouvelles créatures? Faites attention à cette note. Pokémon GO Il développe du 24 décembre au 1er janvier son dernier événement de l'année appelé les Fêtes, même si certains n'ont pas hésité à l'appeler Noël 2019 pour toutes les surprises qu'il apporte.

Dans l'activité, vous pourrez non seulement terminer les nouvelles missions exclusives de cette semaine, mais également capturer le grand nombre de créatures des espèces de glace qui ont commencé à apparaître consécutivement.

Comme si cela ne suffisait pas, vous avez également la possibilité d'en rencontrer 3 nouveaux Pokémon de la région de Teselia que Niantic a récemment placé dans le jeu vidéo. Quels sont?

Cryogonal n'apparaît que lorsque vous activez le module de glace dans les poképaradas. (Photo: Nintendo)

Bien qu'au départ il ait été mentionné qu'ils allaient être un total de 7, le nombre a été réduit de trois. Ils sont cryogonaux, qui n'apparaissent que lorsque vous activez le module de glace dans les poképaradas.

Il rejoint également les aventures de Cubchoo, les mêmes qui peuvent évoluer avec 50 bonbons Beartic.

Pour les avoir, assurez-vous d'avoir de l'espace à l'intérieur de votre sac de Pokémon GO, profitez également du fait que pour chaque capture, vous obtiendrez deux fois plus de bonbons, c'est pourquoi vous devriez essayer d'avoir une grande quantité de baies de pin.

N'oubliez pas que l'événement de Noël Pokémon GO Commence le mardi 24 décembre à 00 h 00 jusqu'au mercredi 1 janvier à 23 h 59. (heure locale) De plus, pendant tous ces jours différents bonus seront activés, tels que des mouvements exclusifs pour Glaceon et le retour de Regice, avec l'option brillant.