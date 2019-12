Pokémon GO | Tutoriel | Connaître toutes les missions, tâches et récompenses pour Noël 2019 | Applications | Apps | Smartphone | Viral | Trick | Niantic | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 24/12/2019 à 16h00

Avez-vous commencé à profiter de cette activité de courte durée? Pendant une semaine, Niantic a préparé un événement spécial pour tous les joueurs de Pokémon GO, les récompensant par une série de surprises durant les derniers jours de l'année. Il s'agit de Noël 2019. En quoi cela consiste-t-il?

Comme dans toutes les activités qui ont été présentées tout au long de 2019, Pokémon GO Il fournit également un certain nombre d'objets exclusifs et de nouveaux Pokémon.

Parmi les missions et récompenses de cette date appelée Holiday 2019, Niantic lancera des tâches de recherche exclusives:

Capturez 5 Delibird ou Snover – Récompense: Pikachu Attrapez 5 Pokémon de type Glace – Récompense: Snover Créez 5 instantanés (photographies) de Pokémon de type Glace – Récompense: Cubchoo Blast 7 oeufs – récompense: Lapras Capturez 10 Pokémon de type Glace – récompense: 1000 poudres stellaires Delibird apparaîtra avec plus Fréquence pendant quelques jours. (Photo: Nintendo)

L'événement est déjà activé à partir du 24 décembre et durera jusqu'au 1er janvier 2020 à 12 h 00 à votre heure locale.

Quelles autres choses pouvez-vous trouver? Vous trouverez Pokémon Sur le thème de Noël: Pichu, Pikachu et Raichu apparaîtront avec des chapeaux de Noël et Stantler avec un clocher à l'occasion de Noël.

Dans le Pokémon de cinquième génération, vous pouvez attraper Cubchoo de la cinquième génération qui est sorti dans le jeu et vous voudrez sûrement l'obtenir. De même, si vous utilisez le module d'appât glacier dans une pokeparada, vous serez confronté à Cryogonal.

D'autres bonus sont que les utilisateurs peuvent avoir deux fois plus de bonbons en capture et deux fois plus de bonbons lors du transfert.