Pokémon GO | Viral | À quoi sert-il et comment utiliser le Pokocho dans le jeu | Smartphone | Applications | Apps | NNDA | Technologie NNRT

L'une des choses les plus rares accompagnant la mise à jour de l'application et vous devez maintenant savoir quand l'utiliser. Pokémon GO Il a commencé à lancer des milliers de nouvelles au mois de décembre. Afin de célébrer le début de 2020, le jeu vidéo Niantic a fait plaisir à des milliers d'utilisateurs avec une nouvelle fonctionnalité appelée Buddy Adventure, qui vous permet de marcher avec votre Pokémon.

Bien que cet outil ait été vu pour la première fois dans les jeux Gameboy, en particulier dans Pokémon Yellow, Pokémon GO Il l'a mis en œuvre de façon surprenante le 18 décembre.

L'activer est assez simple. Pour ce faire, vous devez entrer dans le menu pour voir votre partenaire. Cliquez dessus et vous verrez une série de tâches à partir desquelles vous monterez et progresserez. Lorsque vous commencez à en gagner un, vous verrez que votre Pokémon apparaîtra à côté de vous sur la carte.

Le pokocho est évalué à 100 pièces. (Photo: Nintendo)

Mais ce n'est pas la seule chose. Un objet appelé Pokocho, connu sous le nom de Poffin en anglais, est également apparu.

Cette nourriture spéciale, qui coûte 100 pièces dans le magasin, fera un Pokémon Rejoignez-vous sur la carte pour faire une promenade et augmenter votre amitié. Pendant une période prolongée, ce Pokémon vous accompagnera pendant que vous marchez jusqu'à ce que l'effet du Pokocho soit terminé.

«Le lien entre les entraîneurs et leurs Pokémon C'est l'essence de la franchise Pokémon, et est présent dans les principaux jeux, dans l'anime et dans tout ce qui l'entoure. La coopération entre un Pokémon et son entraîneur est basée sur la confiance et, comme c'est le cas dans toute association valable, il existe un processus de croissance, de plaisir et d'exploration. Avec la nouvelle fonctionnalité Aventures avec votre partenaire, les entraîneurs du monde entier peuvent découvrir ce que signifie vraiment avoir un Pokémon et explorer le monde avec eux », explique le Web.

