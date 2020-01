Pokémon GO | Viral | La liste des Pokémon qui évolueront grâce à l’échange | Teselia | 5e génération | Applications | Apps | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 13/01/2020 à 18:08

Aimez-vous la nouvelle idée du jeu vidéo pour smartphones? Au même titre que les jeux Gameboy, Niantic prépare une nouvelle forme d’évolution pour son jeu le plus populaire au monde: Pokémon GO. En plus de cela, de nouveaux personnages de la région de Teselia ou de cinquième génération seront intégrés.

S’il est possible de donner des bonbons à certaines créatures de Pokémon Go pour qu’ils évoluent, l’autre méthode sera de les échanger et, automatiquement, ils évolueront. Bien sûr, il vous sera demandé un certain nombre de poudres stellaires.

Quelles seront ces créatures? Ceux-ci proviendront, pour la plupart, de la région de Teselia, ce qui signifie que ceux qui appartiennent à la première, deuxième, troisième et quatrième génération ne seront pas affectés.

Les premiers qui auront la spécialité d’évoluer par voie d’échange seront: Boldore, Gurdurr, Karrablast et Shelmet.

A côté d’eux, parmi le casting de nouveaux Pokémon qui apparaîtra dans la nature, des raids et des œufs à couver. Par exemple, Venipede et Dwebble apparaîtront dans les œufs de 2 kilomètres. Dans ceux de 5 kilomètres Roggenrola, Tympole, Trubbish, Karrablast, Joltik et Shelmet le feront; tandis que dans ceux de 10 km, Timburr, Tirtouga, Archen et Axew.

Il ressort également que certains Pokémon apparaîtront à l’état sauvage dans certaines parties du monde: en Europe, ils seront fabriqués par Sawk, qui sera également disponible dans les œufs de 10 km. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique, Throh apparaîtra; tandis que dans le sud des États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, Maractus le fera.

Progressivement, ces créatures apparaîtront dans le monde de Pokémon GO afin que vous puissiez compléter votre Pokédex sans craindre d’en perdre.