Poker initiative Puteolana! Aujourd’hui un retour important aux côtés de Casapulla et deux autres innovations dans le …

POZZUOLI (NA). Après avoir renversé Puteolana 1902 comme une chaussette, parmi le personnel technique et de gestion de nombreuses innovations ces derniers jours, le conseil d’administration des Diables rouges devrait aujourd’hui accueillir une nouvelle figure d’entreprise bien connue dans l’environnement phlégréen.

HUIT ANS PLUS TARD …

Selon ce que notre rédaction a collecté, l’entrée dans la société du nouveau président d’honneur des diables rouges serait pratiquement définie Roberto Righetti. Ce dernier à l’été 2012 intermédiaire et protagoniste de la négociation pour le transfert de l’équipe de Marano à Pozzuoli, jouera ensuite le rôle de vice-président aux côtés du numéro un Francesco Di Marino (à Pozzuoli, ils se souviennent également de lui pour des expériences précédentes toujours liées alla Puteolana ed). Un retour bienvenu, une personne qui connaît bien l’environnement et qui soutiendra la direction actuelle pour mieux terminer la saison sportive en cours et essayer de savourer la Serie D.

LES INITIATIVES

Entre-temps, l’entreprise a annoncé plusieurs initiatives pour le présent, mais surtout pour l’avenir. Le rendez-vous hebdomadaire classique avec «A casa del Diavolo» se poursuivra à 19 h sur Planetweb TV, puis à la veille de chaque match, il y aura une conférence de presse avec trois invités en direct sur la page Facebook officielle et sur Primaradio. Ce dernier s’occupera ensuite également de l’avant-match, 15 ‘pour analyser les dernières nouveautés à domicile phlégréennes avant le coup d’envoi. Enfin sur Campi Flegrei news de nombreuses pistes de réflexion sur et en dehors du terrain, deux heures après la fin des statistiques de match, résumé, votes et bien plus encore.

AUTRES NOUVELLES BIENTÔT

Pour achever le chemin du renouvellement des diables rouges, deux autres entrées dans l’entreprise, une pour le personnel technique et une pour le personnel d’encadrement. En effet sous peu la grenade devrait officialiser le nouvel entraîneur des gardiens de but et secrétaire aux sports, ce dernier se révèle être une personne très proche de la direction actuelle.