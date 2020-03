Poker of FIGC propose au CONI et au ministère des Sports de faire face à la crise. Les détails

ROME. En attendant de comprendre si et comment certains sports peuvent redémarrer, avec FIR et FIP ​​qui ont déjà établi la clôture de la saison 2019/20, des indications sur la propositions que la FIGC a faites au CONI et au ministère des Sports pour faire face à l’inévitable crise économique.

LES PROPOSITIONS

Avec le système de football qui sera probablement confronté à la crise la plus forte et la plus comprise jamais vue depuis sa création à ce jour, voici quelques idées de la Fédération:

Fonds de licenciement pour les joueurs ayant des contrats jusqu’à 50 000 € brut par an Prolongation des concessions d’installations sportives pour les clubs et associations Suspension des frais de location des structures Suspension d’un an de l’interdiction imposée aux agences de paris concernant les parrainages