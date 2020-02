poker Orfri Calcio, encore pour King Sport

Les décisions adoptées par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence du représentant de l’A.I.A., Concernant les amendes, les déchéances et les avertissements en vue de la prochaine manche du championnat sont publiées ci-dessous Groupe de deuxième catégorie F:

COURSES DE 1/2/220

ENTREPRISE

FIN

100,00 € Les joueurs de KING SPORT NAPLES se sont approchés de la clôture et l’un d’eux a grimpé pour menacer un supporter de l’équipe adverse

Euro 100,00 REAL SASSO 12 Un supporter pour 4 fois a lancé depuis les tribunes, avec le jeu en cours, une balle sur le tdg et en particulier dans la 2ème mi-temps le DDG a été contraint de suspendre la course. La pénalité est majorée compte tenu de la non collaboration des dirigeants de la Société pour mettre fin à ce qui précède

Euro 50,00 BLUE LION SOCCER VISCIANO en raison de l’absence d’une demande de puissance publique et du manque d’eau chaude dans le vestiaire de la DDG

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

TAFURI MICHELE (KING SPORT NAPLES)

ROMANO FRANCESCO (ORFRI SOCCER)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

PIERUCCI MARCO (KING SPORT NAPLES)

GIOVANNIELLO EMANUELE (FOOTBALL ORFRI)

PERNA DANIELE (FOOTBALL ORFRI)

FORNARO LUIGI (REAL SASSO 12)

ZERO ENNIO CIRO (TOTAL FOOTBALL CLUB)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

ESPOSITO SILVESTRO (CICCIANO)

BORRIELLO LUIGI (FOOTBALL ORFRI)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

SANTORELLI GIANFRANCO (BLUE LION SOCCER VISCIANO)

RUSSO ANTONIO (REAL SASSO 12)

MONDA DAVIDE (TOTAL FOOTBALL CLUB)

COURSES DU 2 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 100,00 ACADEMY SANGIORGIO Comme indiqué dans le rapport c.c., une personne non autorisée était sur le banc et au 23 de la seconde moitié, il a allumé et fumé une cigarette.

ASSISTANT D’ARBITRE

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 4 / 3/2020

CAPALDO GIANNIVINCENZO (S.G. SPORTING CLUB A R.L.)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

MANCUSO SALVATORE (ACADEMY SANGIORGIO)

RONDINI PASQUALE (ERCOLANAIS)