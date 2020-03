Pol Llonch, meilleur joueur de l’Eredivisie en janvier et février

Il est difficile de gagner le prix du meilleur joueur du mois. Imaginez le gagner deux fois et le former consécutivement. Voilà ce qu’il a réalisé Pol Llonch, joueur de Willem II, durant les mois de janvier et février à l’Eredivisie. L’Espagnol a dépassé des joueurs comme Tadic ou Ziyech, car leurs performances au milieu de terrain ont été brillantes.

03/05/2020 à 19:44

CET

SPORT.es

Il est connu comme le «Pitbull» à Tilburg pour ses récupérations de balle. Cela revient à une moyenne de 12 par match et est le cinquième joueur qui se démarque le plus dans cette facette de la ligue néerlandaise. La seconde qui a bloqué plus de balles -38-, en plus de réussir 103 entrées sur 162. Il est le troisième joueur avec le plus de fautes -52-, mais aussi celui avec le plus de fautes -36-. Ses bonnes performances lui ont valu de s’intéresser à des équipes espagnoles comme Gérone. L’accord entre le joueur et le club était total, mais Willem II n’a pas accepté la proposition économique.

Le Catalan a avoué que “Ce prix est pour tout le travail que l’équipe a accompli jusqu’à présent”. En outre, il a remercié “toutes les personnes qui les aident chaque jour à continuer à travailler”.

Willem II occupe une cinquième place honorable dans l’Eredivisie, ce qui lui permet d’occuper des positions en UEFA Europa League. De plus, il compte 3 points pour Feyenoord, une équipe qui est à la place qui permet de disputer la Ligue des champions précédente.