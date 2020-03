Pol. S. Maria-Cervinara 0-1, faux pas pour les leaders: Farriciello décide

Avec leAudax Cervinara, Quatrième ligue défaite pour la Polisportiva Santa Maria, la deuxième junte à l’intérieur des murs amicaux du “Carrano” après celle qui a mûri en 2019 avec le Palmese.

C’est Farriciello de décider du sort du match, en seconde période, donnant, avec la finale 0-1, les trois points à l’entraînement de Monsieur Messine à Irpinia. Le défi, après une tête de Arzeo dans les premières minutes pour les invités, voit la Polisportiva dangereuse à 7 ‘avec Chiariello, bon sur une croix pour se tourner peu plus vers la porte du Pape, ancien de service.

A 12 ‘Pellegrino est proche de l’avantage du Cilento: l’avant-centre du technicien Pirozzi voit dévié, juste assez, son tir qui s’imprime sur la barre transversale avant d’être licencié. Action douteuse dans la zone d’Irpinia à 25 ‘lorsque Capozzoli tombe à moins de 16 mètres de manière suspecte, mais Iurino di Venosa le laisse aller.

A 31 ‘un long ballon n’est pas contrôlé au mieux par Capozzoli lui-même, ce qui permet l’intervention facile de Pope, qui bloque sans soucis. En revanche, après une minute, Farriciello démarre et force Giletta à faire des heures supplémentaires, prêt à fermer dans un coin sur le rasoir du prochain invité. A 40 ‘de l’action de la marque Polisportiva dans le trocart de l’adversaire: le ballon atteint la zone à D’Angolo pas précise dans l’écart proche qui se termine en bas. Après 60 secondes, Coulibaly, depuis une position invitante, voit le reflet de Pope entre lui et le filet, mettant rapidement le ballon dans le corner.

En seconde période, Cervinara insidieux en 4 ‘lorsque Farriciello vole vers la porte de Giletta, bon pour rester jusqu’au dernier moment et neutraliser le tir du prochain invité. A 14 ‘c’est Casale, pour Cervinara, d’essayer la solution balistique à distance, le tir du numéro 6 d’Irpino se termine sur la croix de Giletta. Invité très occasionnel après un tour de main: Samake, volant vers la porte jaune et rouge, donne un mauvais coup de pied en s’éloignant du miroir de porte.

Au milieu de la fraction, Pirozzi, sur la rive Giallorossi, insère Cotello et Fernando dans le moulinet d’échange, tandis que Messine pour Cervinara Irpino et D’Amora. Ce dernier à 28 ‘, du secteur gauche met une balle au milieu qui permet à Farriciello de gagner et de se moquer de Giletta.

La Polisportiva revient dangereuse sur le 35 ‘avec Cotello qui engage Pope à 20 mètres, cependant confiant de prendre le ballon. En fin de compte, les Cilentans se déséquilibrent et élèvent leur centre de gravité à la recherche de celui-ci. Quelques instants avant 90 Masocco touche le filet directement depuis le ballon placé: la trajectoire tracée par le milieu de terrain de Giallorossi traverse toute la zone avant de s’étendre au-delà de la ligne de fond.

Organisé par Antonio Vuolo