Pol. S.Maria, l’équipe écrit au président: “Exemple de grand sérieux”

Un jour après Pâques, forcément différent compte tenu des restrictions dues à l’urgence du Covid-19, les joueurs et le staff de la Polisportiva Santa Maria Cilento, les dirigeants du groupe B d’Excellence Campanie avant l’arrêt, ont écrit une belle lettre au président Tavassi et toute sa famille.

Dans le message que nous rapportons ci-dessous, l’équipe Giallorossi souligne la grande gravité du club également en ce qui concerne les accords économiques en place avec ses membres, ce qui n’est pas du tout évident à ce jour dans le monde amateur:

Le capitaine de la Polisportiva Santa Maria, Fabio Fariello, le staff technique et tous les garçons de la formation Giallorossi, quelques heures avant Pâques, ont souhaité souhaiter et remercier la famille Tavassi par une lettre publique.

Voici le texte de la lettre:

27 matchs, dont: 16 victoires, 7 matchs nuls, 4 défaites. 55 points au total, +5 le deuxième 7 jours après la fin du tournoi. mais tout cela n’est que des statistiques. Il semble que c’était hier, lorsque notre préparation pour le championnat a commencé le 29 juillet de l’année dernière. Nous sommes partis avec beaucoup d’enthousiasme, conscients du travail accompli l’année précédente.

Nous avons fait la retraite sur le site, dans une chaleur torride, avec de nombreuses séances d’entraînement doubles, mais nous savions qu’un mois de sacrifice était nécessaire pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Dans ces sept mois de football, de vie normale, tantôt on trébuche, tantôt pour tenter de faire un pas en avant, on en fait deux en arrière, mais malgré tout, après une victoire ou une défaite, on a toujours travaillé dur du mardi au Dimanche, semaine après semaine, mois après mois.

Avec le temps, avec la connaissance, nous sommes devenus un groupe, un corps unique, qui est alors l’essence de ce merveilleux sport. Puis, le 4 mars, l’arrêt des activités, un ennemi invisible, sournois et inattendu a changé nos vies, changé nos certitudes, changé arbitrairement nos priorités.

Malgré tout, malgré les mesures restrictives qui sont progressivement devenues plus strictes, nous avons continué à faire notre travail, à nous entraîner même à domicile selon les ordres de notre personnel technique. Nous espérions que ce que nous avions commencé le 29 juillet, nous pourrions le terminer sur le terrain, nous espérions célébrer la victoire du championnat sur le terrain. Même la quarantaine n’a pas pu nous séparer, le coach, en concertation avec le staff technique nous a toujours guidé, stimulé, rassuré, nous avons senti fortement la présence de l’entreprise, dans la figure du directeur et du président, qui dans un moment de difficulté même pour son entreprise ne nous a pas tourné le dos.

Il a payé le septième mois, ce qui nous rassure aussi pour l’avenir. Juste à propos de lui, nous aimerions passer deux mots, un homme qui préfère les faits au bavardage, un homme de probité morale pour nous tous. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, en échange il n’a jamais rien demandé, en effet il ne nous a demandé qu’une chose simple: le sérieux et l’éducation. Notre président ne se présente pas comme un employeur, mais agit comme un “bon père de famille”.

Dans un moment aussi délicat pour notre pays et pour le football amateur en particulier, trouver une personne d’une telle épaisseur humaine n’est pas du tout évident et normal et regarder autour de soi, voir les difficultés que nos collègues rencontrent, ne pas avoir derrière eux une société sérieuse comme la nôtre, nous ne pouvons que nous considérer comme chanceux, sachant qu’ils ont eux aussi fait face à des sacrifices de la même manière et se trouvent maintenant en difficulté pour entretenir leur famille, car beaucoup d’entre eux comme nous vivent de cette situation.

Cela dit, nous saisissons cette occasion pour le remercier de tout ce qu’il a fait et continuera de faire pour nous, et nous souhaitons à la famille Tavassi et à toute la famille de Pol. Santa Maria nos meilleurs vœux de Joyeuses Pâques. Avec l’espoir de revenir bientôt pour nous embrasser “.

Le capitaine Fabio Fariello, le staff technique et tous les garçons de la Polisportiva Santa Maria