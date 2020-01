Pol. Santa Maria-Angri 0-0, le Cilento freine et perd le sommet

la Polisportiva Santa Maria, après la défaite avec Scafatese, il impacte le “Carrano” contre leangri. Malgré l’infériorité numérique de la majeure partie du match et un véritable siège en seconde période, les Cilentans sont incapables de percer le «bus» Angri garé devant la porte défendue par Calabrese.

Parmi les garçons de Pirozzi, il est revenu sur le terrain pour Fariello, après la blessure, et a fait ses débuts dès la première minute du championnat pour l’Argentin Cotello. Une course équilibrée au départ voit à la 6e minute une action douteuse sur le développement d’un coup de pied arrêté dans la zone de visite, mais le directeur de course, Mascolo di Castellammare, le laisse aller. Première chance du filet à 18 ‘pour Angri, Della Female voit son tir, projeté à 20 mètres, dévié en corner.

Du coin, en mêlée, Grieco est providentiel dans le coup de rein qui sauve le résultat. La réponse du Cilento arrive à 21 ‘avec Cotello, l’offensive extérieure bat, pour traverser, légèrement sur le côté, cependant, depuis le secteur gauche du peloton. A une demi-heure Capozzoli et Cotello se combinent près de seize mètres, le filtre pour Pellegrino n’est pas très long, Calabrese ferme bien à la sortie.

La Polisportiva reste en 10 à 40 ‘: après un redémarrage invité, Grieco s’étire Delle Donne, à la hauteur de 25 mètres, l’arbitre sort le carton rouge, comme un dernier homme fautif, laissant les hôtes en infériorité numérique . En seconde période, malgré l’infériorité numérique, il n’y a que la Polisportiva sur le terrain. A 3 ‘, après une manœuvre enveloppante des Cilentans, De Sio, à moins de 16 mètres, tire mal à l’écart de la porte défendue par Calabrese.

Occasionisima à 9 ‘pour les Giallorossi: Capozzoli jongle bien avant de placer au centre de Pellegrino qui tourne légèrement à gauche de Calabrese. Dans le quart d’heure Cotello crée un écart important, seul, Calabrese est obligé de mettre des gants, puis Simonetti, sur le rejet, botte d’un demi-mètre sur le fond. Polisportiva toujours dangereux, à 20 ‘, avec De Sio, mais le joker de Pirozzi tire au centre permettant l’intervention de Calabrese.

A 26 ‘Capozzoli doit, du côté gauche, placer au centre un ballon empoisonné où aucun de ses adversaires n’arrive. L’Angri devient cependant dangereux à la 27e minute avec un tir croisé de Giletta. A 31 ‘Coup franc bas de Capozzoli, Calabrese reste prudent en faible adhérence. Autre occasion confuse à 37 ‘: l’Angri parvient à supprimer la menace créée par Cotello et Pellegrino, sur le secteur gauche du terrain. Dans les dernières minutes, pratiquement plus de jeu: termine ainsi 0-0 au stade “Carrano” de Santa Maria di Castellabate.

Organisé par Antonio Vuolo