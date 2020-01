Pol. Santa Maria corsara à Ambrosini, super Margiotta étend l’Eclanese et ramène les Giallorossi au sommet

VENTICANO (AV). Après un point corrigé en deux matchs, la Polisportiva Santa Maria repart d’Irpini, remportant trois points au domicile de l’Eclanese. Le Giallorossi revient à la victoire grâce à l’accolade de Margiotta, qui revient de suspension, ce qui conforte son leadership en tête du meilleur buteur du Groupe B d’Excellence Régionale. La victoire 0-2 catapulte momentanément le Giallorossi en tête du classement.

Ph Polisportiva Santa Maria, contre Eclanese

MARGIOTTA OUVRE ET FERME LE PREMIER SEMESTRE

Le premier départ du match arrive à 2 ‘de l’axe Capozzoli-Margiotta, la conclusion de l’avant du Cilento est cependant murée par l’arrière irpinien. Dangereux Giallorossi toujours dans le sixième quand Asta, extrême défenseur des lieux, arrive à point nommé en sortie anticipant Cotello. A 14 ‘, au lieu de cela, le point d’avantage en faveur des invités se matérialise: Gargaro emballe, sur le secteur de droite, la croix gagnante pour Margiotta, prêt à signer, de sa tête, son sceau numéro 14 au championnat. A 19 ‘Eclanese très proche du même: Thea Moka sert D’Andrea pris seulement devant Giletta, le numéro 9 des Avellinesi, cependant, tire mal au-dessus de la barre transversale depuis une position invitante. A 25 ‘, en revanche, Cotello, sur le développement d’un corner, dévie, un peu sur le côté de quelques marches, manquant le doublage. La première fraction, qui voit la sortie du terrain de De Sio à 38 ‘à cause de problèmes physiques, glisse sans grandes opportunités jusqu’à 44’, lorsque Coulibaly subit une faute, de Centani, dans la surface de réparation. Margiotta, au 15e centre du championnat, avant de regagner les vestiaires porte ainsi à 2 les marques d’avantage pour les garçons de Pirozzi.

Ph Polisportiva Santa Maria, contre Eclanese

ROUGES JAUNES PRES DU TRIS

La reprise voit Cotello chercher le filet, à 2 ‘, avec un coup de 20 mètres qui se déclenche sur le fond. Le dixième grimpe Masocco, le milieu de terrain, sur le trocart, fait tout bien jusqu’à la passe décisive de Dentice, qui traverse cependant de manière inexacte depuis l’intérieur de la zone. A 13 ‘c’est pourtant Chiariello de toucher la troisième marque pour les Cilentans, cependant le ballon se termine sur le fond et le résultat ne change pas. Le même défenseur tente à nouveau à 20 ‘, sur le développement d’un corner, mais la tête du défenseur se termine au-dessus du centre de l’Irpinia. A 24 ‘Masocco, à partir de 20 mètres, inquiète Asta, la plaisanterie du milieu de terrain de Polisportiva se termine par un mètre à droite du gardien de but de l’Eclanese. Les hôtes sont à nouveau dangereux à 37 ‘avec Colapaolo qui s’inscrit bien, entre les maillots de la défense adverse, mais perdant l’occasion créée. Capozzoli, sur la contre-attaque à 40 ‘, est rapide comme l’éclair dans son redémarrage mais frustré par le gaucher qui termine haut, au-dessus de la barre transversale. A 42 ‘au lieu de cela, Coulibaly teste les réflexes d’Asta, bons à la fermeture dans le coin. En finale, peu de choses se passent: la Polisportiva gagne par 2-0 et passe à 43 points au classement, les Cilentans au prochain tour accueilleront plutôt le Sant’Agnello au stade “Carrano”.

