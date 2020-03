Pol. Santa Maria, De Sio: “En respectant les règles, nous sortirons”

Les rendez-vous avec les entretiens à domicile se poursuivent Polisportiva Santa Maria, qui en cette période de rupture forcée donne la parole à ses membres.

Cette fois, c’est au tour du joker polyvalent Rosario De Sio. Ci-dessous, l’interview rapportée par les chaînes officielles de l’association Cilento:

Racontez-nous votre expérience avec la Polisportiva Santa Maria?

“C’est la deuxième année que je fais partie de cette merveilleuse famille, et c’est un grand honneur pour moi. Une société composée de vrais hommes et de personnes sur lesquelles vous pouvez toujours compter. C’est pour moi une source de fierté de le représenter. “

Quelle est l’arme gagnante, selon vous, de cette équipe?

“L’arme supplémentaire est le vestiaire. Nous sommes une grande famille et nous nous entendons tous. Il est difficile de créer un vestiaire comme celui-ci, puis avec un showman comme Landolfi dans le vestiaire, il est difficile de ne pas s’amuser! “

Comment est née votre passion pour le football?

«Ma passion pour le football a commencé quand j’étais jeune. J’ai commencé l’école de football à seulement trois ans et demi, avec le groupe de garçons plus vieux que moi. L’entraîneur a toujours dit de faire attention au “petit”, mais déjà à cet âge je me suis mis partout entre glisser et battre! “

Quel est votre meilleur moment footballistique que vous pouvez nous raconter?

«Le meilleur moment du football a été de porter le maillot de l’équipe nationale. Je pense que c’est la scène que je n’oublierai jamais de ma vie. “

Quel joueur inspirez-vous?

«Dans le football, j’ai toujours aimé Javier Zanetti et Nainggolan. Zanetti pour sa classe et pilote de premier plan, pour toujours s’améliorer. Nainggolan, d’autre part, pour sa malveillance compétitive, sa détermination, son entêtement, ne renonçant à aucun ballon. “

Que faites-vous lorsque vous ne frappez pas une balle?

“Quand je ne botte pas une balle, je cultive un autre de mes passe-temps qui est le gymnase, ou je joue à la Play Station avec mes amis, ou je regarde une série télévisée sur Netflix.”

Votre message dans un moment si délicat pour toute notre nation?

«Le message que je veux transmettre à notre nation est de ne pas abandonner, de respecter les restrictions qui nous ont été imposées. Ce n’est que de cette manière que nous pourrons sortir de cette situation le plus tôt possible. Restons à la maison! “.

