Polisportiva Grotta, le club Giallorossi a officialisé son nouvel entraîneur

Après la renonciation Pasquale Iulianoarrivé hier Polisportiva Grotta confie son banc au technicien Claudio Pirone.

Ci-dessous, l’annonce officielle et ses premiers mots après la signature:

Polisportiva Grotta 1984 annonce que le nouvel entraîneur-chef de la première équipe est Claudio Pirone. Né à Avellino, M. Pirone possède une longue et prestigieuse carrière à la tête de clubs importants des championnats de Serie C, Serie D et Excellence: parmi son passé, le guide technique de Pomigliano, Scafatese, Sapri, Nola, Sangiuseppese, Quarto, Isernia , Venafro, Genzano, Sorrento et San Severo.

Pirone guide sa première formation dans ces minutes. “Je suis fier de m’entraîner sur une place aussi prestigieuse que celle de Grottaminarda. Je suis un entraîneur très exigeant, j’exige le maximum des joueurs et je demande de l’engagement et de l’attention lors de l’entraînement. Notre objectif est de nous battre dans ces 7 matchs restants et d’essayer d’obtenir autant de points que possible “. Au nom de toute l’entreprise, je souhaite un bon travail à M. Pirone pour le reste de la saison.