Politano Naples officiel, mais avec Milan et l’Inter il y a d’autres offres. Les détails

NAPLES. Axe Milan-Naples très chaud, ce matin Naples a officialisé l’achat de Matteo Politano Inter avec la formule du prêt onéreux avec obligation de remboursement pour un montant total de 21 millions d’euros.

VIEUX AMI

L’achat de l’extérieur de l’équipe nationale pourrait cependant s’accompagner de deux autres opérations dans celle de Milan, la première entrant et la seconde sortant. la Giuntoli a dit en fait, il envisagerait la possibilité de traduire les Rossoneri devant le tribunal de Gattuso Ricardo Rodriguez, Fenerbahce n’a jamais présenté d’offre concrète pour le Suisse qui pourrait désormais définitivement envisager d’embrasser son ancien entraîneur. Le temps presse mais un accord pourrait venir avec la formule de prêt, jeMilan demande au moins 5 millions d’euros pour laisser le garçon partir. Dans les prochaines heures, le face-à-face entre l’agent du garçon et les dirigeants de Rossoneri est attendu, négociation à chaud.

INTER ET NAPLES COMME PLUSIEURS LIGNES

Après l’affaire Politano, les relations entre les Nerazzurri et les Napolitains sont décidément cordiales. En attendant de savoir s’il faut porter le coup à Giroud, diesse Ausilio attend une réponse de Naples pour l’avant-centre espagnol Llorente. Juste au cas où De Laurentiis devait trouver un accord pour un entre Petagna et Mateta, le feu vert au Nerazzurri pourrait arriver. Pour le moment, cependant, l’hypothèse que l’ancienne Juve est encore six mois en bleu, et que l’Inter tourne résolument sur la pointe française avec laquelle elle a un accord depuis un certain temps, ne peut être exclue.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE NAPLES ET LES TWEETS

Napoli annonce l’acquisition des services sportifs de Matteo Politano avec la formule de prêt de rachat.



Matteo Politano est né à Rome le 3 août 1993. Élevé dans la jeunesse rom, il a fait ses débuts professionnels avec Pérouse dans la Lega Pro avant de passer à Pescara en Serie B. Ses débuts en Serie A ont lieu lors de la saison 2015/16 avec la chemise Sassuolo. En Émilie, il joue trois saisons, récoltant 110 apparitions entre la ligue et les coupes. Puis la transition vers l’Inter de 2018 à janvier 2020. Politano compte également 3 apparitions pour l’équipe nationale avec un but. “

Bienvenue Matteo! #ADL pic.twitter.com/CdcK1MDGhO

– AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 28 janvier 2020

Bienvenue @ MPolitano16 🇮🇹

👉🏻 https://t.co/ETclzx5VAp#WeAreAllBrothers

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CQ86UDHdy8

– SSC Napoli officiel (@sscnapoli) 28 janvier 2020