Pomigliano-R.Poggiomarino 1-0, pour la grenade vient la 6e victoire consécutive

la Pomigliano gagne par mesure dans le match à domicile contre Real Poggiomarino, grâce à un but de Bacio Terracino.

La course commence immédiatement avec Pomigliano en avant, à la 5 ‘avec Gagliardi qui tente le jeu gagnant mais le tir monte haut. Les grenades poussent et leurs raids sont fermés par la défense de l’hôte. A 39 ‘Pomigliano profite de l’avantage de Pastore. A 42 ‘Poggiomarino tente avec Lucarelli sans trouver le chemin du but, et la première mi-temps se termine sur 0-0.

Le match reprend et à 5 ‘Pomigliano trouve le but de l’avantage: Bacio Terracino devient l’auteur d’un beau tir en diagonale qui bat le défenseur hôte. Après 3 minutes, Grieco touche le 2-0. Au 41e, Pietro Forquet donne un coup de pied et Avino lui refuse la joie du but. Après 5 minutes de récupération, le match se termine. Sixième victoire consécutive pour Pomigliano qui sera désormais engagé dans deux matches à l’extérieur consécutifs contre Marcianise et Nuova Napoli Nord.

Commissaire Paola Mauro