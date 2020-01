Ponzio et sa continuité: “Nous parlons de renouveler”

Leonardo Ponzio C’est déjà un emblème de River. À 38 ans, le volant est un élément fondamental de l’équipe, bien qu’il ne le soit plus tant pour sa présence sur le terrain que pour son soutien psychologique. Cependant, il est toujours un joueur que Gallardo Doll prend généralement en compte dans les matchs décisifs.

Avec six mois de plus dans son contrat, il a commencé à parler ces dernières semaines de sa continuité même si le joueur n’avait pas donné d’indications qu’il souhaitait rester. Aujourd’hui, cependant, le milieu de terrain lui-même a rompu le silence et lors d’une conférence de presse, il a averti sans prévenir que “mon idée est de continuer et de prendre un jour sa retraite ici”.

En outre, il a ajouté que “le renouvellement est en cours de discussion, il n’y a rien qui s’oppose à la poursuite des deux parties donc nous attendrons ces jours pour que tout soit conclu”. De cette façon, Ponzio confirme ce que de nombreux fans de River attendaient. Pour terminer, il a prévenu que “la question de rejouer excite toujours mais je comprends aussi ma situation et quel est mon travail dans cette équipe”. Bonne nouvelle pour les Millionnaires jours après le redémarrage de la Super League.