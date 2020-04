“Ponzio et Vangioni ont battu toutes les chaussettes bleues qu’ils ont vues dans le Superclásico”, l’anecdote de Gio Simeone dans la Sudamericana 2014

Gio Simeone a commencé sa carrière en tant que joueur professionnel chez River. D’abord de la main de Ramón Díaz qui a fait ses débuts, puis avec la poupée Gallardo. Et c’est précisément l’entraîneur actuel du Millionnaire qui l’a fait jouer pour la première fois à la Bombonera.

Ce midi, le fils de Cholo s’est entretenu main dans la main avec TNT Sports et a rappelé le duel de la Copa Sudamericana 2014 au cours duquel River s’est qualifié pour la Bombonera après un match nul. Il convient de rappeler que la victoire au Monumental a conduit le millionnaire à la finale où il se consacrerait à l’Atlético Nacional.

“Quand ils m’ont dit que j’allais commencer contre Boca à La Bombonera, j’étais foutu, je n’ai pas pu dormir les deux dernières nuits”, a rappelé le joueur qui a ajouté que “je ne m’y attendais pas. Je savais que je devais prouver tout ce que j’avais et c’était très difficile pour moi. Je n’avais jamais joué à la Bombonera. “

Ponzio et Vangioni ont battu tous les bas bleus qu’ils ont vus “

Le jour de la réunion, il a expliqué: «Il fallait faire une sieste et je ne pouvais pas me mettre sur les nerfs. La précédente que j’ai souffert. amusez-vous. “

Enfin, il a détaillé son souvenir du match et a déclaré que “Ponzio et Vangioni ont battu toutes les chaussettes bleues qu’ils ont vues”. De plus, il a expliqué qu ‘”à un moment donné, Ponzio frappe d’un coup terrible. J’ai adoré, votre adrénaline monte.” Le duel a eu plusieurs entrées fortes et Gio a clôturé révélant que “je l’ai aimé, avec la personnalité que j’avais. Je me sentais dans ma sauce.”