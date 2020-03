Pordenone, Ciurria: “Heureux pour le but mais surtout pour la performance de l’équipe”

L’attaquant de Pordenone Patrick Ciurria commente le succès sur le terrain de la Cittadella: “Depuis que Burrai a été disqualifié, pendant la semaine je me suis entraîné pour battre les pénalités. J’ai demandé à Strizzolo de me quitter et ça s’est bien passé. Je suis content du but mais surtout de la performance de l’équipe.” Nous sommes venus d’une période pas, mais au cours des 3 derniers matchs, nous avons fait de notre mieux pour renverser la situation. Je dédie l’objectif à ma famille qui est toujours proche de moi. Malheureusement aujourd’hui, il n’y avait pas de fans, donc je leur dédie le filet aussi, qui Je suis sûr qu’ils seraient venus en grand nombre. La Cittadella est l’une des meilleures équipes du championnat, nous en tirons beaucoup. Mais aujourd’hui, nous avons gagné, avec mérite. “